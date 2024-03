Basilicata: Centro Democratico sostiene Piero Marrese

Centro Democratico sostiene la candidatura di Piero Marrese nelle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile – lo dichiarano in una nota congiunta la Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni e il Commissario regionale Nicola Grimaldi.

“Il nostro convinto sostegno è motivato sia dall’apprezzamento per il candidato, un serio e capace sindaco e presidente di provincia che conosce il territorio, sia dalla naturale e sempre coerente collocazione di Centro Democratico nel perimetro del centrosinistra oltreché dalla convinzione che, dopo l’esperienza dell’alleanza allargata al Movimento 5 Stelle in Sardegna e in Abruzzo, si sono consolidate le basi per quella che riteniamo la strada giusta per offrire al Paese l’alternativa alle destre – continua la nota.

“In Basilicata era giusto e corretto proseguire nella stessa direzione, e così è stato, per questo vanno apprezzati lo sforzo e la generosità di tutte le forze politiche che sostengono Marrese.

Scegliendo Piero Marrese gli elettori lucani hanno la possibilità di mettere la parola fine ai pessimi 5 anni di governo Bardi per dare una speranza concreta al futuro della loro regione” concludono Rebuffoni e Grimaldi.