CD Napoli: Nasce il gruppo di Centro Democratico alla Prima Municipalità

NAPOLI, 24 gen – “L’avvocato Antonia Battista e il già Consigliere Luca Iacovelli, tra i più votati nella scorsa tornata elettorale, hanno aderito a Centro Democratico” – lo rende noto il Coordinatore della città Metropolitana dott. Umberto Braschi.

“Con l’ingresso dei due Consiglieri Battista e Iacovelli si dà forza e stabilità sia alla istituzione locale confermando piena fiducia al Presidente del Primo Municipio – continua Braschi – sia per continuare a lavorare in modo proficuo al fianco del Sindaco Gaetano Manfredi, a cui va tutta la nostra stima, per una ripresa dei dialoghi e per il rafforzamento di quel campo largo che ha dato risultati oltre ogni rosea aspettativa nelle scorse elezioni amministrative”

“Ringraziamo i Consiglieri Antonia Battista e Luca Iacovelli – prosegue la nota – per aver voluto condividere con noi questo progetto, certi del loro valore, della loro competenza e del loro impegno che già da anni abbiamo avuto prova di constatare, augurandogli un buon lavoro”.

“Nei prossimi giorni ci saranno altre adesioni sia nella Città di Napoli che in alcune realtà Provinciali” conclude Braschi.