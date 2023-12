CD Campania: Pasquale Di Fenza non rappresenta più Centro Democratico.

Roma, 13 dic – “Dopo l’ennesima dichiarazione del Consigliere Di Fenza a sostegno del terzo mandato, preso atto che la sua posizione continua ad essere contraria alla linea politica di Centro Democratico, si comunica che con effetto immediato Di Fenza non rappresenta più CD e pertanto non è più autorizzato all’utilizzo del nome e del simbolo del partito in Consiglio regionale e per qualsiasi iniziativa politica”.

E’ quanto afferma in una nota la Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni.

“Copia di questa comunicazione è stata inviata al Presidente del Consiglio regionale e per conoscenza al Presidente della Giunta”, conclude la nota.