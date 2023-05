Ue: Tabacci, su Di Maio centrodestra pretestuoso e provinciale

ROMA, 24 APR – “Non fanno onore al Paese per quanto sono pretestuose e provinciali le critiche provenienti da alcuni esponenti del governo e della maggioranza circa l’indicazione da parte del Commissario europeo Borrell del nome di Luigi Di Maio per il ruolo di inviato speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico. Di Maio era l’unico italiano in una rosa di ex ministri degli Esteri di diversi Paesi europei candidati a quel ruolo e l’indicazione spetta allo stesso Borrell che evidentemente lo ha ritenuto il più adatto all’incarico. Peraltro Di Maio è stato il ministro degli Esteri del governo Draghi con il sostegno di tutti i partiti, anche del centrodestra, con la sola eccezione di Fratelli d’Italia. Non mi pare molto intelligente ora fingersi smemorati”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale di Centro Democratico Bruno Tabacci.