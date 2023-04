CD Pistoia: Giorgio Federighi entra in Consiglio Nazionale

Giorgio Federighi, ex vicesindaco di Pistoia, entra nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico. La nomina è stata ratificata oggi dalla Segretaria nazionale di CD Margherita Rebuffoni – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

Federighi è stato, oltreché vicesindaco, consigliere comunale e provinciale di Pistoia, affiancando fin da giovanissimo prima gli studi e poi l’attività professionale di commercialista all’attivismo politico.

È stato segretario politico del suo territorio prima con la DC , poi con i Popolari, la Margherita e l’Ulivo per approdare nel 2013, anno della sua fondazione, a Centro Democratico. Vicino politicamente a Albertino Marcora, dopo la sua prematura scomparsa trova in Bruno Tabacci, che di Marcora è l’erede politico, il suo nuovo riferimento.

“Federighi è stato in questi anni per Centro Democratico una presenza importante nella sua provincia e nella sua regione – spiega Rebuffoni – e siamo certi che con il suo ingresso nel Consiglio Nazionale di CD saprà portare un contributo importante frutto del suo bagaglio politico e della lunga esperienza amministrativa. A Giorgio, a cui ci legano stima e amicizia, vanno i migliori auguri miei e del Presidente Tabacci per il nuovo incarico”, conclude la nota.