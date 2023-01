La destra di oggi e i giganti Dc di ieri. Tabacci celebra Marcora e Misasi

Mercoledì in Parlamento verranno ricordati il partigiano cattolico (poi ministro) Albertino Marcora e lo statista Riccardo Misasi, con molti esponenti della destra. Tabacci, che lavorò con Marcora e visse da protagonista quegli anni, racconta queste due figure della sinistra Dc

“Quella classe dirigente non si cancella – dice a Formiche.net Bruno Tabacci – ma resta alla base delle grandi intuizioni”. Il riferimento del parlamentare democristiano, già sottosegretario nel governo Draghi e figura esperta del panorama politico del Paese, è al ricordo che Camera e Senato si apprestano a fare mercoledì prossimo del partigiano cattolico Albertino Marcora e dello statista Riccardo Misasi. Un modo per le attuali istituzioni (e per la classe dirigente di destra) di confrontarsi con i padri della Repubblica.

