Tabacci: Impegno Civico è investimento su futuro

“L’operazione che facciamo oggi non è casuale, è un passaggio generazionale, un investimento sul futuro. Io ho frequentato Di Maio in questi anni e ho potuto vedere i profondi cambiamenti “che ci sono stati”. Queste le parole di Bruno Tabacci di Centro Democratico nel corso della presentazione del nuovo progetto politico con Luigi Di Maio “Impegno Civico”.

“Il 25 settembre è un passaggio epocale, dobbiamo essere dalla parte giusta e lo vogliamo fare nell’interesse del Paese. La posta in palio è molto alta, un

risultato in favore della destra collocherebbe l’Italia fuori dalla collocazione europea”, ha aggiunto Tabacci. “Con Di Maio è stato costruito un percorso politico. Noi siamo europeisti convinti e pensiamo che l’Ue sia l’unica collocazione possibile”.