Primarie, Centro Democratico Rieti appoggerà Petrangeli

Il Coordinatore Provinciale di CD Rieti, Alessio Angelucci, con i consiglieri comunali e provinciali aderenti al partito, gli iscritti e la base, impegnato da tempo in un lavoro di ricucitura del centrosinistra reatino che ha portato all’indizione delle Primarie unitarie in programma il prossimo 6 Marzo, sosterrà convintamente la candidatura di Simone Petrangeli, già Sindaco di Rieti dal 2012 al 2017.

“Crediamo – dichiara Angelucci – che si debba ripartire da quella esperienza, che fu la prima a battere le destre dopo 25 anni di incontrastato potere, per ridare speranza e dignità ad un territorio deteriorato come il nostro”.