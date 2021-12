CD, Rieti: il coordinatore Angelucci rieletto in Provincia

RIETI, 21 dic – “Alessio Angelucci, coordinatore di Centro Democratico nel reatino, è stato rieletto in Consiglio provinciale. Un risultato importante, ma che non sorprende per l’impegno e il grande lavoro che lo hanno contraddistinto nel precedente mandato e che gli sono stati riconosciuti dagli amministratori e sindaci che lo hanno votato”.

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale di Cd.

“Centro Democratico – è il commento di Angelucci – si radica sempre più nel territorio perché, in un tempo in cui occorre riscrivere l’agenda delle priorità, le persone hanno bisogno di riferimenti certi, e noi crediamo di esserlo, essendo rappresentati sia in alta Sabina con un consigliere di maggioranza, che nel capoluogo, che in Provincia”.

“Ad Alessio vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro di tutta la dirigenza nazionale” chiude la nota Margherita Rebuffoni segretaria nazionale di CD.