Violenza Donne, Lapia (CD): tanti episodi, problema culturale

Roma, 13 set – “Tanti gli episodi di violenza contro le donne, nelle ultime ore due in Sardegna e due nel Nord Italia. Troppi. Questo fenomeno non va a diminuire e sta diventando un problema culturale”. Così a 9colonne la deputata Maria Lapia (Misto- Centro democratico), subito dopo aver pronunciato in aula a Montecitorio un discorso appassionato contro la violenza sulle donne. “Bisogna cambiare la nostra cultura, è inutile che continuiamo a pensare che bisogna legiferare, inasprire le pene – sottolinea Lapia – Certo, io sono anche una criminologa e credo fortemente nella prevenzione, non penso mai all’inasprimento delle pene. Prevenire significa proprio cambiare la cultura: l’ho vissuto sulla mia pelle. Non si può continuare a stigmatizzare sempre il comportamento di una donna, il dire ‘se l’è cercata’, questo fa male alle donne e non fa bene alla causa. Siamo madri, educhiamo i nostri figli ma soprattutto appoggiamo le donne vittime di violenza, smettiamola con i processi mediatici, nessuna donna prova piacere e nessuna donna ha motivo di fingere di essere picchiata. I lividi una donna non se li procura da sola e quando muore vuol dire che non è stata aiutata da nessuno, in particolare dalla società, dalle forze dell’ordine e spesso dai tribunali”.