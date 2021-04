CD Rieti, Angelucci: subito un tavolo programmatico del centrosinistra per Rieti

L’approssimarsi delle elezioni comunali nella nostra Città, come normale che sia, scatena un valzer di possibili pretendenti al trono di sindaco.

Come segretario provinciale di Centro Democratico, intendo chiarire un paio di importanti punti: chi avanza nomi pubblicamente o strumenti per individuarli, senza prima aver fatto neanche minimo accenno a quali possano essere i progetti per il rilancio di Rieti, sbaglia in partenza. Se decidessimo di affidarci al gradimento dei singoli nomi, non eserciteremmo quel ruolo di costruttori di una nuova etica al governo e, in più, ognuno si sentirebbe in diritto di fare il proprio. Con risvolti che potrebbero sorprendere.

La Città è perfettamente consapevole che cinque anni di Cicchetti, Sinibaldi e tutta la truppa, non solo non hanno prodotto nulla di soddisfacente, ma hanno accentuato le fragilità del nostro tessuto socioeconomico. Dunque lasciamo a loro di discutere sui nomi, e apriamo subito un tavolo sui punti programmatici per fare grande Rieti.

Noi, stiamo già lavorando su questo e porteremo ad ogni incontro del centrosinistra le nostre proposte, certi che la ricerca dell’unità sarà un valore per tutti irrinunciabile.

Alessio Angelucci

Segretario Provinciale Centro Democratico Rieti