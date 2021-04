Centro Democratico celebra l’Earth Day 2021 sviluppando un ECOPIANO per Milano Città Metropolitana

L’Earth Day è la più grande manifestazione ambientale che coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 192 paesi del mondo che si uniscono per promuovere la salvaguardia del Pianeta.

È sempre più evidente che, senza un cambiamento radicale nell’impatto delle attività umane sull’ambiente, fenomeni come il cambiamento climatico metteranno a rischio il futuro della nostra e delle prossime generazioni. Ce lo ricordano gli studenti del movimento Friday For Future di Greta Thumberg, ce lo ricordano scienziati ed economisti che hanno passato gli ultimi dieci anni a studiare le cause e gli effetti del cambiamento climatico, individuando i passi necessari per evitare un disastro ambientale, avvertendoci che azzerare le emissioni non sarà semplice e che il tempo a disposizione è poco. Anche l’attuale crisi sociosanitaria attivata dal COVID-19 presenta delle correlazioni con la qualità dell’ambiente. Diversi studi internazionali suggeriscono infatti che tra le aree geografiche maggiormente colpite dalla pandemia a livello mondiale, sia in termini di diffusione del virus che in termini di gravità dei sintomi della malattia, ci siano quelle con il più alto tasso di inquinamento atmosferico.

Il coordinamento di Centro Democratico dell’area metropolitana milanese considera di fondamentale importanza ascoltare gli appelli che provengono da scienziati, cittadini, associazioni e movimenti e vuole mettere al centro della politica le persone e gli ecosistemi, assumendo la lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico come priorità per la nostra Città Metropolitana, centro dello spazio europeo economicamente più avanzato. Per dare un contributo ad una riflessione complessiva, stiamo sviluppando un ECOPIANO per Milano che, nella coalizione di Centrosinistra, metteremo a disposizione del candidato Sindaco Beppe Sala come elemento distintivo per la ripartenza della città.

Abbiamo adottato un approccio sistemico e partecipativo per affrontare i problemi dell’inquinamento, della sostenibilità ambientale, della pianificazione e della transizione tecnologica ed energetica, con grande attenzione all’impatto sociale di ogni iniziativa ambientale. Crediamo che la transizione dei modelli economici esistente verso la sostenibilità e l’economia circolare debba creare contestualmente nuove imprese e nuova occupazione, offrendo opportunità di riconversione professionale alle categorie di lavoratori più colpite dalla pandemia.

Le attuali linee guida dell’ECOPIANO, a cui il coordinamento sta lavorando, sono:

EDIFICI

rigenerazione, con particolare attenzione alle emissioni, degli impianti di riscaldamento;

diffusione degli impianti condominiali ad energia solare.

estensione delle piste ciclabili, più sicure, rivedendone anche la collocazione;

promozione delle mobilità elettrica (anche con micromobilità).

aumentare i parcheggi coperti nei quartieri residenziali recuperando aree dismesse.

la Città Metropolitana può migliorare ancora la propria eccellenza internazionale in termini di riciclo.

prosecuzione del piano ForestaMi per la piantumazione di 3 Milioni di piante entro il 2030;

recupero di aree dismesse con orti urbani e coltivazioni idroponiche indoor.

favorire la transizione delle filiere industriali da un modello economico lineare (materia prima  rifiuto) al nuovo paradigma circolare (progettazione rigenerativa).

Milano, 22 aprile 2021

Coordinamento Centro Democratico Milano Città Metropolitana