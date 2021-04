Aerospazio: Tabacci in visita all’Asi

Roma, 31 mar. – Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Aerospazio, Bruno Tabacci, si e’ recato oggi in visita presso la sede dell’Asi, l’agenzia spaziale italiana, dove ha incontrato il presidente, Giorgio Saccoccia, dei componenti della segreteria del Comint. La visita di oggi fa seguito all’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra lo stesso sottosegretario Tabacci e il nuovo direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher.



“Il vostro impegno rappresenta un biglietto da visita importante per l’Italia e per tutto il settore aerospaziale – ha detto Tabacci nel corso dell’incontro -. L’Aeropazio e’ sempre più centrale nella competizione globale e ha ricadute di grande rilievo in moltissimi ambiti della vita economica e sociale del nostro Paese, come di tutti i 22 Paesi Esa. Molteplici sono le priorita’ che ci attendono. Tra queste – ha concluso Tabacci – fondamentale e’ quella che riguarda il ruolo che l’Italia dovrà ritagliarsi nel dibattito sull’Agenda Esa 2025. E’ qui che si gioca il futuro dell’Aerospazio per l’Europa e per il nostro Paese, che ha meritato negli anni l’ingresso nel club ristretto dei leader mondiali del settore e deve continuare a farne parte”. L’Aeropazio e’ sempre piu’ centrale nella competizione globale e ha ricadute di grande rilievo in moltissimi ambiti della vita economica e sociale del nostro Paese, come di tutti i 22 Paesi Esa. “Molteplici sono le priorita’ che ci attendono. Tra queste – ha concluso Tabacci – fondamentale e’ quella che riguarda il ruolo che l’Italia dovrà ritagliarsi nel dibattito sull’Agenda Esa 2025. E’ qui che si gioca il futuro dell’Aerospazio per l’Europa e per il nostro Paese, che ha meritato negli anni l’ingresso nel club ristretto dei leader mondiali del settore e deve continuare a farne parte”.