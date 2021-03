Tabacci: CD progetto politico per il Campo Progressista

Componente cambia nome Lapia nuova capogruppo, Berardini tesoriere.

ROMA, 11 mar – Si è riunita a Roma la componente parlamentare di Centro Democratico, composta da dieci deputati ed un senatore. A presiedere l’incontro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il coordinamento della politica economica Bruno Tabacci, presidente nazionale di CD.

I deputati hanno eletto all’unanimità Mara Lapia nuova capogruppo e Fabio Berardini tesoriere della componente. Deciso all’unanimità anche il cambio di denominazione, da Centro Democratico – Italiani in Europa, a Centro Democratico.

“E’ importante – dichiara Tabacci – che tutti i nostri deputati e senatori abbiano aderito con convinzione ad un progetto politico che va oltre la dimensione parlamentare e credo che l’apporto che Lapia, Berardini ed ognuno degli iscritti alla componente nelle due Camere potranno dare sarà decisivo in tal senso. L’obiettivo è far crescere Centro Democratico per rafforzare l’area del campo progressista nel Paese”.