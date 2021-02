Consultazioni: Tabacci, Draghi occasione da non sprecare

ROMA, 04 FEB – Bruno Tabacci, di Centro democratico, giudica “apprezzabili le parole di Conte, nella sostanza aiutano il presidente Draghi in questo suo sforzo”.

“L’occasione non la si può sprecare e l’appello di Mattarella, così coraggioso e inatteso, che è la conseguenza di questa crisi che ci ha tolto il respiro e la pazienza”. Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro Democratico – Italiani in Europa, componente del gruppo Misto alla Camera, dopo e consultazioni con il presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi. Da Mattarella, ha aggiunto, è arrivata “una frustata”.