Crisi, Tabacci: Oggi nuovi ingressi gruppo a Camera, al Senato difficile

Roma 27 gen: “Oggi ci saranno nuovi ingressi nel gruppo qui alla Camera, ma sempre nell’ambito della maggioranza. È al Senato che è difficile, c’è da vedere”. Lo dice il fondatore di Centro democratico, Bruno Tabacci, intercettato dai cronisti alla Camera. A chi gli chiede conferma sulle indiscrezioni lanciate da Maria Rosaria Rossi, sul possibile ingresso nel nuovo gruppo di due senatori provenienti da Forza Italia, replica: “Dovete chiedere alla Rossi, è più informata di me sul Senato”. E sulla possibilità che saltano al Quirinale, per le consultazioni, come gruppo, spiega: “Vediamo, non credo ma questo ora non è importante”.