CD area metropolitana Milano: noi con Sala per un grande progetto green

MILANO, 19 gen – Il coordinamento di Centro Democratico dell’area metropolitana milanese, riguardo al Piano Aria e Clima adottato dal Consiglio comunale, ritiene che accanto alla realizzazione del progetto di teleriscaldamento serva un intervento di rigenerazione e riqualificazione energetica degli edifici a partire da quelli popolari pubblici utilizzando l’ecobonus del 110% migliorare la qualità di vita delle migliaia di famiglie che vivono in periferia in condizioni disagiate.

Servono inoltre efficaci politiche di incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici, nuove strategie sulla mobilità e per la restituzione degli spazi pubblici ai cittadini, con interventi sulle aree dismesse per ridurre l’inquinamento derivante dai veicoli merci in città e aree di parcheggio dei veicoli privati in ogni Municipio.

Ridisegnare la città sulla base dei nuovi obiettivi di sostenibilità e vivibilità della stessa è la vera sfida che ci attende. Nell’ambito della coalizione di centrosinistra a sostegno della ricandidatura del sindaco Sala, il Centro Democratico è pronto a dare il proprio contributo di idee e proposte su questi temi così centrali per il futuro dell’intera area metropolitana.