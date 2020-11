Coordinamento CD area metropolitana milanese: basta polemiche uniamo le forze per combattere il virus

Il coordinamento di centro democratico dell’area metropolitana milanese vedendo le reazioni di queste ore al Dpcm ultimo da parte di alcune forze politiche e presidenti di Regione a partire dalla Lombardia, si chiede se non sia il caso di abbandonare le polemiche ed unire invece le forze per contrastare un unico nemico, il virus. Non serve ulteriore confusione che disorienta i cittadini. Purtroppo da noi, in Lombardia, il virus sta circolando ancora più forte che in altre regioni. Bisogna dire ai cittadini che questa è la situazione e non smarcarsi o scaricare sul governo. Che continueremo a fare la nostra parte con ancora più determinazione sapendo bene che questo significa ulteriore limitazione parziale delle nostre libertà ed un ulteriore costo economico e sociale soprattutto per alcuni cittadini e categorie. Che però le Istituzioni non li lasceranno da soli ma che verranno sostenuti e supportati, come sta avvenendo dall’inizio della pandemia, attraverso le risorse pubbliche che sono in capo a tutti i cittadini. Serve in Lombardia fare invece la nostra parte con un impegno fattivo e straordinario di organizzazione, di mezzi e risorse umane e professionali nella medicina del territorio per non lasciare al solo sacrificio dei medici ed operatori sanitari delle strutture ospedaliere il contrasto alla pandemia e non pregiudicare ancor più le attività economiche.

Non si comprende come mai ancora Regione Lombardia, che ha la responsabilità della sanità, non abbia in agenda la strutturazione di questo importante asset sanitario di sorveglianza e prevenzione.

Tracciamento, tamponi estesi alla popolazione, test rapidi sono ormai gli strumenti da tutti riconosciuti come supporto determinante all’individuazione e contrasto della diffusione del virus.

Altresì dovremmo prendere la griglia, gli indicatori, le zone identificate dal Governo nazionale come una sfida per migliorare la nostra situazione Lombarda anziché polemizzare su ogni specifico provvedimento.

Per la prima volta abbiamo a disposizione a livello nazionale una lettura trasparente dei dati epidemiologici incrociati con il livello locale di tenuta del sistema sanitario che sicuramente andranno verificati costantemente ed affinati ma che fanno emergere punti di forza e di debolezza del nostro sistema sanitario diviso in Regioni.

Il federalismo ha bisogno di un rafforzamento del centro per garantire a tutti i cittadini del paese, come dice la Costituzione, livelli essenziali di prestazioni ed assistenza.