Dl rilancio: Tabacci, ora correre per attuarlo

“Rilancio della legge Marcora per i lavoratori licenziati o cassa integrati che si costituiscono in cooperativa, con lo Stato che mette il triplo del capitale investito dai lavoratori stessi. Ruolo della Cassa Depositi e prestiti per il Piano ricostruzione, ma pure, inevitabilmente, per risolvere la vicenda Autostrade. Ruolo dello Stato nell’economia per uscire dalla crisi. Ecobonus, sisma bonus e altri incentivi agli investimenti privati. La strada per l’attuazione e’ lunga e complessa, il tempo poco. Ma che il decreto Rilancio contenga molti elementi positivi e’ importante e va sottolineato”. Lo ha detto Bruno Tabacci per il gruppo Cd-Ri-+Eu alla Camera nella dichiarazione di voto finale sul Dl Rilancio.