Covid, CD: una conferenza di programma dell’area metropolitana per reagire alla crisi

Lettera aperta al sindaco Sala: coinvolgere sindaci, corpi intermedi e forze politiche

MILANO, 5 ago – Il Coordinamento area metropolitana di Centro Democratico, partito guidato dal presidente nazionale Bruno Tabacci e dal segretario nazionale Margherita Rebuffoni, attraverso una lettera al sindaco di Milano e presidente della città metropolitana Beppe Sala, chiede di promuovere a settembre una Conferenza di programma del territorio invitando i Sindaci dei comuni, i rappresentanti dei corpi intermedi e delle forze politiche dell’area per realizzare un piano d’intervento a fronte della pesante situazione economica e sociale causata dal Covid 19.

“Contando sugli ingenti finanziamenti varati dalla Commissione europea e dal Governo italiano – si legge nella lettera – oltre alle positive iniziative già annunciate dal Sindaco Sala in merito alla mobilità ed al potenziamento delle aree destinate a verde, occorre rapidamente individuare una strategia d’intervento su altre tematiche centrali come l’abbattimento delle emissioni, la trasformazione digitale, i servizi all’impiego, la strutturazione nel territorio della sanità e l’integrazione dei servizi socio-sanitari. Su quest’ultimo punto, ad esempio, di fronte alle inefficienze regionali di governo del sistema sanitario lombardo serve che il territorio colleghi la medicina generale di base con le strutture ospedaliere potenziando la prevenzione lanciando una campagna di protezione per l’autunno diretta a bambini ed anziani per l’influenza e la polmonite, intervenendo sull’Ats città metropolitana che ha comunicato che tali vaccini li renderà disponibili da novembre – un mese dopo il 2019 – ed organizzando spazi pubblici che permettano ai medici di base di svolgere tale servizio in sicurezza.

L’auspicio – conclude la lettera di Cd al sindaco Sala – è che le forze politiche che sostengono l’Amministrazione condividano tale richiesta ed operino in tale direzione”.