Adesso l’Italia ne approfitti (grazie a Conte). Tabacci legge la svolta dell’Ue

Il successo di Giuseppe Conte è indiscutibile e per la prima volta l’Ue si affaccia sui mercati finanziari con propri titoli di debito: l’Italia in prospettiva può investire quei denari in Pil e quindi in crescita. È il pensiero affidato a Formiche.net da Bruno Tabacci, Presidente di Centro Democratico, secondo cui dopo l’asse franco-tedesco che ha reso possibile ciò che era impossibile, il nostro Paese ha dinanzi a sé una straordinaria occasione.

Cosa c’è dopo la vittoria di Conte in Ue?

Il successo di Giuseppe Conte è indiscutibile: un fatto oggettivo riconosciuto da tutti. Osservo che c’è una ripresa di speranza, come dimostra l’approccio dell’Europa meno di dieci anni fa alla crisi greca, dove la cancelliera tedesca era molto meno disposta rispetto a come è stata oggi. La svolta c’è stata: Angela Merkel e l’asse franco-tedesco hanno reso possibile ciò che appariva impossibile. D’altro canto nell’ultimo discorso al Parlamento europeo della cancelliera si erano già riscontrati gli elementi di questa nuova fase: ovvero con una Germania che crede fortemente nell’Europa per il futuro, sulla base di semplicissime constatazioni.

leggi l’intervista su formiche.net