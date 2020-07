UE, Sanza: opposizione di +Europa a questo governo sempre più incomprensibile

ROMA, 22 lug – “Come ha detto molto bene Bruno Tabacci il governo italiano ha giocato e vinto una partita difficilissima in Europa dando un contributo fondamentale non solo al rilancio del nostro Paese ma anche a quello del progetto europeo dei padri fondatori”.

Lo dichiara in una nota il vice presidente nazionale di Centro Democratico Angelo Sanza.

“Ora l’Europa è più forte ed ha di nuovo una prospettiva davanti. Una piccola ma evidente stonatura arriva solo dai nostri ex compagni di viaggio di +Europa. Che gli europeisti in Italia, o almeno coloro che avrebbero l’ambizione di rappresentare la punta più avanzata dell’europeismo nel nostro Paese, siano all’opposizione di questo governo è semplicemente incomprensibile”, conclude Sanza.