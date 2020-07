Tabacci: Conte bene, ma agenda Governo da aggiornare in autunno

ROMA, 11 lug – Si è svolto oggi a Roma il consiglio nazionale del Centro Democratico. Nel corso dei lavori il presidente Bruno Tabacci ed il segretario Margherita Rebuffoni hanno ribadito la collocazione di Cd nel centrosinistra a sostegno del governo Conte sul piano nazionale ma pure la convinta partecipazione a sostegno dei candidati presidenti del centrosinistra nelle 7 regioni al voto il 20 settembre prossimo. “Stiamo lavorando per essere presenti in tutte le regioni al voto con il nostro simbolo o con nostri candidati nelle liste che fanno riferimento ai candidati presidenti del centrosinistra” ha dichiarato Rebuffoni. Il presidente Bruno Tabacci ha poi annunciato che “subito dopo il 20 settembre verrà convocata un’assemblea programmatica nazionale di Cd per dare il nostro contributo di proposte e idee per il Paese in vista di un’agenda di governo che il presidente Conte sta gestendo bene ma che necessariamente in autunno andrà aggiornata per fronteggiare la difficile situazione economica”.