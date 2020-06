Coronavirus: Tabacci, “Europa sta svoltando, destra italiana si sfalderà”

“Mi viene da sorridere sul fatto che persino i Paesi di Visegrad hanno capito che in Europa bisogna starci e chiedono più soldi per loro dal Recovery Plan. E’ la conferma della visione miope della destra italiana, che farfuglia di una italianità solo strumentale e di un anti-europeismo che viene rilanciato proprio

quando l’Europa sembra svoltare con decisione. E su questo punto si vedrà lo sfaldamento politico della destra”. Così in Aula alla Camera Bruno Tabacci (Misto-Centro democratico-Radicali Italiani-Più Europa), durante l’informativa del premier Conte.