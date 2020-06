Sardegna, Giovani Cd: prestito d’onore per unire generazioni e innovare politica

“The youth is the hope of our future”

Dalla celebre citazione di José Rizal vi riporto la speranza che risiede nelle nuove generazioni. Sì, proprio loro, le giovani menti fresche, brillanti e, soprattutto, pronte a mettersi in gioco per dare un contributo al Paese in cui vivono.

L’Italia è stracolma di partiti, di organizzazioni politiche, di associazioni, di gruppi che si proclamano a-politici ma che quotidianamente trattano di politica. Tra questi, i rilevanti, sono quelli che vedono come protagonisti i giovani. Il perché è chiaro, è inutile ragionare col senno di poi e riecheggiare in continuazione quel passato remoto che non tornerà mai più. Ciò che conta è l’agire nel presente – che è l’unico al momento esistente – in vista del futuro che dentro di sé ha implicita la “speranza”.

Già, ma in cosa dobbiamo sperare? In un mondo migliore; in una Nazione più prospera sia dal punto di vista economico che sociale; in un Paese che rispecchi i diritti che proclama nella sua Costituzione. Un traguardo utopico? Sicuramente molto difficile da realizzare ma – ritornando sempre a lei – la speranza è l’ultima a morire. Il seme del cambiamento, l’inizio di tutto potrebbero essere loro, i nostri giovani. Con questo straordinario intento nascono gli Innŏvātĭo, i giovani del Centro Democratico in Sardegna.

