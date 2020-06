Stati Generali, Tabacci: opposizione non va perché non ha argomenti

Sul partito di Conte: “Ha ragione il premier, legislatura lunga. Giusto pensare al Paese non a partiti”

ROMA, 12 giu – “La risposta che il premier ha dato sul partito di Conte è molto corretta. Non è tempo di pensare a partiti, le elezioni sono lontane, la legislatura continua, prima di quello ci sarà l’elezione del Capo dello Stato. Non credo che a questo governo ci siano alternative e andare ad un confronto elettorale sarebbe l’ultimo dei rimedi di fronte ad un Paese che ha bisogno di essere curato e rilanciato”.

Lo ha detto Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, in un’intervista a Radio Radicale.

“Quanto agli Stati Generali, una consultazione necessaria perché gli altri Paesi hanno già scritto il loro Piano Nazionale delle Riforme mentre noi ancora lo dobbiamo fare, ci sarà la presidente dell’Europa Von der Leyen, per cui non capisco l’assenza dell’opposizione. Forse non sono in grado di dare un contributo. Si sono nascosti dietro il fatto che non sono stati invitati a Palazzo Chigi, ma sono stati invitati nella villa di Palazzo Chigi. Se questa può essere una spiegazione – ha concluso Tabacci – io non l’ho capita”.