Dl liquidità, Tabacci: ok prestiti, ma vigilare su aumenti prezzi

Su Fca: garanzia Stato a indotto, non a singola azienda

ROMA, 27 mag- “Attenzione ad aumenti di prezzi, non si scarichi la crisi su consumatori finali con aumenti ingiustificati. Se lo Stato si fa carico di garantire liquidità alle imprese deve assicurarsi che il peso dei mancati utili non si scarichi sui consumatori finali”.

Lo ha detto Bruno Tabacci alla Camera intervenendo per il gruppo Cd – Ri – +Eu in occasione del voto finale sul Dl liquidità.

“C’è poi il tema del prestito chiesto da Fca. Se il governo fornisce una garanzia attraverso la Sace è giusto chiedere garanzie occupazionali. Ma piuttosto che attribuire una funzione regolatoria alla holding Fca Italia, si ragioni in termini di indotto dell’auto che vale molto di più in termini occupazionali. E sulla transumanza delle imprese multinazionali – ha concluso Tabacci – nei paradisi fiscali in Europa, si arrivi a una riforma fiscale a livello europeo”