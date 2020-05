Tabacci: prestiti alle imprese, ora il meccanismo funziona sì alla fiducia al Governo

Le Commissioni hanno introdotto novità importanti e, in larga misura, condivise: la durata del rimborso dei prestiti con garanzia al 100 per cento è stata portata da 6 a 10 anni, l’importo massimo finanziabile da 25 mila a 30 mila euro, i prestiti fino a 800 mila euro, garantiti fino all’80 per cento dallo Stato, potranno essere rimborsati in trent’anni.

All’inizio ci sono state difficoltà per una certa resistenza del sistema bancario, specie per i prestiti sotto i 25 mila euro a causa di procedure lunghe, istruttorie ordinarie sul merito creditizio.

Negli ultimi giorni l’ABI ha fornito dati molto più confortanti: 358 mila domande lavorate, per 15,9 miliardi di garanzie, secondo le fonti del Mediocredito Centrale; anche perché è stata giustamente introdotta una dichiarazione sostitutiva, limitata a sei informazioni, rese da chi richiede il prestito e che indirettamente consente una sorta di manleva rispetto al lavoro delle banche. Anche per questo ribadisco la fiducia al Governo.