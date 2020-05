Emilia Romagna: Bartolomei (Forlì-Cesena), Bonini (Reggio Emilia), Maioli (Rimini), Mingozzi (Ravenna) e Perrucci (Piacenza), i nuovi coordinatori provinciali

Maria Grazia Bartolomei a Forlì-Cesena, Volmer Bonini a Reggio Emilia, Quinto Maioli a Rimini, Oriella Mingozzi a Ravenna e Stefano Perrucci a Piacenza sono i nuovi Coordinatori Provinciali di Centro Democratico. A rendere note le nomine è il segretario nazionale di CD Margherita Rebuffoni, su indicazione del coordinatore regionale Fabrizio Faimali.

Bartolomei è consulente d’azienda ed è stata consigliere provinciale. Bonini, imprenditore, è presidente della Protezione Civile della regione Emilia Romagna. Quinto Maioli è un imprenditore ed è stato consigliere comunale a Rimini. Oriella Mingozzi, architetto, ex assessore al comune di Solarolo, è volontaria del Soccorso della Croce Rossa Italiana. Stefano Perrucci, dirigente d’azienda, è stato consigliere comunale e assessore provinciale a Piacenza.

“A loro, che ringraziamo per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto in occasione delle elezioni regionali del gennaio scorso, vanno l’augurio di buon lavoro, la fiducia e il sostegno di tutto il partito regionale e nazionale” dichiarano Rebuffoni e Faimali.

(In foto Fabrizio Faimali, coordinatore regionale Cd Emilia Romagna)