Coronavirus, Tabacci: “Unità o salta Euro. Nel piccolo jackpot superenalotto all’emergenza”

ROMA, 28 MAR – “Di fronte ad un’emergenza globale spaventosa servono risposte di dimensioni adeguate, quindi europee. Per questo dopo la posizione espressa da Mario Draghi e la linea assunta da Italia, Francia e Spagna non è nemmeno pensabile un nulla di fatto. Ne sarebbe travolta tutta l’area euro”.

Lo dichiara in una nota Bruno Tabacci, deputato del gruppo Cd – Ri – +Europa e presidente di Centro Democratico.

“Accanto alle indispensabili soluzioni macro ci sono poi tante piccole cose che si possono fare, evitando divisioni e strumentalismi, per aiutare chi soffre ed i medici ed il personale in prima linea contro il Covid. Una di queste potrebbe essere destinare all’acquisto di attrezzature mediche o comunque all’emergenza i 36,3 milioni di euro di montepremi del Superenalotto congelato col lockdown. Se, quando si tornerà a giocare, si ripartirà dal jackpot base di 1,3 milioni, non credo che qualcuno se ne avrà a male”.