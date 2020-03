Coronavirus: Tabacci, deputati con mascherina, medici senza

ROMA, 26 MAR – “Ho assistito ieri in Aula all’informativa del presidente del Consiglio alla Camera ed ho seguito stamattina in tv il dibattito al Senato. Tanti

parlamentari indossavano le mascherine. E tanti, specie dell’opposizione, mentre la indossavano o la tenevano abbassata sul mento, hanno lamentato la mancanza di mascherine per i medici ed il personale sanitario”. Lo dichiara Bruno Tabacci, deputato del gruppo Cd – Ri – +Europa e presidente di Centro

Democratico.

“L’effetto e’ stato a dir poco sgradevole: perche’ tante mascherine in un luogo sanificato come il Parlamento e poche o nessuna a chi lavora in prima linea, rischiando la vita e in decine di casi purtroppo avendola gia’ persa, da giorni senza sosta in mezzo a decine e decine di persone malate? In un momento cosi’ mi e’ parsa un’inutile esibizione di un po’ di privilegiati. E da strenuo difensore del Parlamento anche controcorrente di fronte a certe battaglie strumentali del

passato contro la cosiddetta casta – conclude Tabacci – l’ho trovata profondamente sbagliata”.