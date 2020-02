Cagliari: Serratore coordinatore CD per la città metropolitana

Federico Serratore, 34enne avvocato cagliaritano, è il nuovo coordinatore per la Città Metropolitana di Cagliari di Centro Democratico, mentre Stefania Ruggiu guiderà il coordinamento regionale dei giovani del partito. A rendere note le due nomine è il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni, che ha

scelto Serratore e Ruggiu su indicazione del segretario regionale del partito Alessio Marotto.

Serratore è avvocato specialista in materia digitale e di innovazione, membro del Consiglio nazionale di Centro Democratico. Ruggiu, 26enne, è laureata in Scienze politiche dell’amministrazione e organizzazione e sta completando gli studi in Politiche pubbliche e governance.