Milleproroghe, Tabacci: sì fiducia e occhio, scorribande e tatticismo non portano fortuna

ROMA, 19 feb – “Fiducia al Governo ma serve dentro la maggioranza un percorso più lineare, meno sincopato e politicamente più comprensibile all’opinione pubblica. Le scorribande parlamentari non hanno mai portato fortuna a chi le pratica sulla base di un esasperato tatticismo”.

Lo ha detto Bruno Tabacci intervenendo alla Camera per il gruppo Centro Democratico, Radicali Italiani, Più Europa sul voto di fiducia sul decreto Milleproroghe.

“Nel merito, questo decreto-legge lascia preoccupati sulla qualità del nostro percorso legislativo. Approvato dal Consiglio dei ministri con la formula “salvo intese”, che in realtà si è dimostrata senza intese, è un ulteriore provvedimento omnibus, senza una visione d’insieme. Il decreto Milleproroghe non può diventare la partita di ritorno della legge di bilancio. Ovviamente il Senato lo dovrà votare con la fiducia senza toccare nulla, come ha fatto la Camera con il bilancio, ma questo non può essere il nuovo equilibrio istituzionale. Il risultato – ha concluso Tabacci – è quello di una legislazione sempre più precaria”.