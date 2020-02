CONTINUITÀ TERRITORIALE. CENTRO DEMOCRATICO: “LA SARDEGNA AFFONDA VERSO UN DRAMMATICO ISOLAMENTO”

“Ora che Salvini si spende per difendere l’operato della Giunta Solinas in merito alla Continuità territoriale, abbiamo la certezza che il guaio è veramente grosso. Sta per concludersi un anno di nulla, nel corso del quale la Giunta ha alacremente lavorato solo allo spoil system adoperandosi nella creazione di nuove opportunità di sottogoverno in cui sistemare trombati e amici degli amici, oltre che a secretare ogni cosa che potesse mostrare, con la trasparenza necessaria per un organo di governo democratico, atti e malefatte dell’esecutivo regionale”.

Lo si legge in una nota del coordinatore regionale di Centro democratico, Alessio Marotto, che aggiunge: “Una sana politica clientelare atta a calmare pericolosi mal di pancia che potrebbero mettere in crisi la tenuta di questa mesta armata Brancaleone”.

