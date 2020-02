Cultura, Perrucci (Bonaccini Presidente) “Serve un ponte fra Piacenza e Bologna”

«Un ponte reale e concreto fra Piacenza e la Regione, basato anzitutto sull’ascolto delle associazioni e degli operatori impegnati quotidianamente nell’organizzazione di eventi».

È la proposta di Stefano Perrucci, candidato della lista “Bonaccini Presidente” per le elezioni emiliano-romagnole, che nei giorni scorsi si è confrontato con l’operatore teatrale Filippo Arcelloni sul tema della cultura: quali sviluppi futuri in ottica regionale? Quali problematiche da risolvere? E quali input da recepire? «La Giunta Bonaccini ha compiuto un atto davvero coraggioso – ha premesso Perrucci -, triplicando il budget destinato alla cultura. Una scelta eccezionale in questo periodo storico. Tuttavia – ha puntualizzato il candidato piacentino – fra la nostra provincia e Bologna, sede dell’istituzione regionale, non c’è stato un dialogo costante che avrebbe potuto portare ricadute più positive sull’offerta culturale del territorio».

