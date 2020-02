Gettonopoli, Romeo: “Serve rispetto per gli indagati, Abramo corretto”

“Fermo restando l’innocenza di ogni indagato fino all’ultimo grado di giudizio, governare la cosa pubblica è una questione di dignità e di rispetto, in questo caso, verso la città di Catanzaro e di chi ha creduto opportuno dare fiducia con il loro voto. Non ha importanza se si è di destra di sinistra o di centro, ma, se hanno un pizzico di coerenza politica, dopo la nota trasmissione di “Non è l’Arena”, di Massimo Giletti e che ha fatto il giro di tutte le trasmissioni nazionali, l’intero consiglio si deve dimettere. Questa vergogna mediatica non lo merita la Città di Catanzaro e non lo meritano i Calabresi.” Lo affrma Piero Romeo, coordinatore provinciale CD.

