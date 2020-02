Elezioni 2020. Riccio (Cd) tende la mano al sindaco

Subito un colpo di scena a Cesa: il Centro Democratico sfiducia il consigliere comunale di opposizione Luigi De Angelis e punta la propria attenzione sul sindaco uscente Enzo Guida. Hanno del clamoroso le dichiarazioni del segretario provinciale del Centro Democratico Pino Riccio, che arrivano a poche ore dalla presentazione della lista civica e del logo del progetto ‘Uniti per Cesa’ con candidato sindaco Ernesto Ferrante.

Sì perché Riccio allontana definitivamente l’ex segretario Luigi De Angelis “che non ha nemmeno rinnovato la tessera con il Centro Democratico” e soprattutto Riccio ribadisce di non conoscere Ferrante “col quale non ho mai parlato e mai ho partecipato ad incontri a Cesa per le amministrative”.