Perrucci (Bonaccini Presidente) “Rilanciare il patrimonio dal Po all’Appenino”

«Dal Po all’Appennino, un patrimonio da valorizzare con esperienza e passione».

Lo ribadisce Stefano Perrucci, candidato piacentino della lista “Bonaccini Presidente”, che è intervenuto nella conferenza stampa convocata ieri mattina a Bologna per presentare le forze messe in campo dal partito “Centro Democratico” in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio. Al fianco del candidato presidente Bonaccini, il piacentino Perrucci ha sottolineato un punto cruciale del suo programma, ovvero la tutela e il rilancio della fascia costiera del Po: «Le splendide valli incastonate tra i meandri dei fiumi. I vecchi borghi e gli antichi castelli. Le colline, i vigneti e i boschi di castagni. Si tratta di un patrimonio da salvaguardare e da valorizzare per farlo frequentare al grande pubblico, locale e non».

